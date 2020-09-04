За последние сутки в России было выявлено еще 5 110 заболевших коронавирусной инфекцией. Информация об этом появилась на портале стопкоронавирус.рф.

По данным на утро 4 сентября в России выявлено 1 015 105 заболевших коронавирусом, из них выздоровело 832 747 человек, а 17 649 человек стали жертвами пандемии. За все время в стране было сделано более 37,8 миллионов тестов на коронавирус.

За последние сутки зафиксировано еще 692 новых случая в Москве, 193 случая в Петербурге, на третьем месте по числу новых заболевших Московская область — 164 случая.

Число заболевших коронавирусом по всему миру уже превысило отметку в 26,3 миллиона человек, число жертв близится к отметке в 870 тысяч человек, а переболело уже более 17 миллионов.

Лидер по числу случаев — США (6,15 млн), на втором месте расположилась Бразилия и 4,04 млн случаев, на третьем — Индия и 3,9 млн случаев.