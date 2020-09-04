Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин высказал мнение о матче национальной команды против сборной Сербии в Лиге наций.

Слова Аршавина цитирует портал «Матч ТВ».

«Не должна была быть разница в счете, как это вылилось в конце. Мне кажется, сербы играли в футбол, а наши — на результат», — отметил эксперт, добавив, что россияне были эффективны и использовали почти все имевшиеся шансы.

В составе сборной России Аршавин бы выделил Георгия Джикию и Артема Дзюбу. «От штрафной и до штрафной наши соперники играли лучше, а мы непосредственно у ворот», — подчеркнул Аршавин.

Напомним, сборная России обыграла Сербию со счетом 3:1 в стартовом матче группового турнира Лиги наций. Следующий матч команда Станислава Черчесова сыграет против Венгрии.