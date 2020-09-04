Агент нидерландского футболиста Гуса Тиля Фулько ван Куперен объяснил, почему его подопечный решил покинуть московский «Спартак» и перейти на правах аренды во «Фрайбург».

Как сообщает портал Москва.ру, главная причина — малое количество игрового времени, которое было у Тиля в «Спартаке». При этом футболист был счастлив в Москве. Ван Куперен назвал «Фрайбург» клубом с хорошей историей, и переход Тиля в эту команду должен положительно сказаться на карьере голландца.

«Хочет ли Гус после аренды вернуться в «Спартак» и бороться за место в старте? Посмотрим. Следующий год — это следующий год», — приводит слова агента портал «Чемпионат».

Напомним, Гус Тиль перешел в «Спартак» летом 2019 года, подписав контракт до 2023 года.