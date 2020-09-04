Сегодня в Нижнекамске петербургский СКА начинает новую жизнь в КХЛ. Команда значительно изменило игровое лицо. Теперь главный рулевой — Валерий Брагин, работавший не один год с молодежной сборной России. Ему под стать и состав: армейский клуб разгрузил платежную ведомость, зачехлив нахождение в команде многих ветеранов. Теперь ставка будет делаться на огромное число ребят, прошедших сквозь молодежное сито Брагина.

Предсезонка СКА, правда, прошла так себе. По результатам — неважно. СКА неудачно выступил на Кубке чемпионов КХЛ в Казани — лишь однажды выиграл в четырех матчах и занял последнее место. Также армейцы не смогли победить в домашнем турнире памяти Пучкова. В решающем матче СКА без особых шансов уступил грозной силе с Востока — «Авангарду».

Брагин объяснил игровые сложности СКА усталостью. Армейцы провели очень тяжелый график, когда в условиях плотности матчей просто не успевали восстанавливаться. К началу сезона СКА должен подойти физически свежим. А станет ли работать голова, когда ноги в порядке — это и покажет, собственно, матч в Нижнекамске с «Нефтехимиком».

Про среднюю, но задиристую команду Вячеслава Буцаева стоит сказать три вещи. Во-первых, она удачно играет против СКА — например, в прошлом сезоне «Нефтехимику» удалось победить петербуржцев в обоих матчах. А в четырех последних играх против СКА у Нижнекамска было три победы.

Во-вторых, «Нефтехимику» свойственен успешный старт — в прошлом сезоне команда набирала очки в четырех из пяти первых матчей КХЛ. Наконец, текущий состав «Нефтехимика» не будет основным. По словам Буцаева, некоторые хоккеисты не сыграют из-за коронавируса. Тренер не стал раскрывать фамилии игроков, поэтому мы не знаем степень значимости пробоины для нижнекамской команды.

Первое хоть и идет в пользу «Нефтехимика», но клуб побеждал абсолютно другой СКА. Второе разбивается на третье — хорошая форма вряд ли реализуема, когда в команде большая группа заболевших. В этой связи, многое будет в руках СКА. Учитывая, что поддержки трибун у «Нефтехимика» не будет, дружина Брагина вполне может увозить из Нижнекамска победу.