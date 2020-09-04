Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о том, почему тренерский штаб принял решение отвезти команду на сбор в Якутию.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Каминский заявил, что у Алдана есть одно неоспоримое преимущество: в этом месте стабильный снежный покров будет уже в октябре.

«Я могу быть уверен, что мы без срывов выполним весь запланированный объем тренировочной работы. А это далеко не везде так», — сказал Каминский, отметив, что в прошлом году со сборной Казахстана тренировался в Тюмени на растаявшей трассе.

По словам Каминского, в Якутии лежит снег, отличающийся от европейского, однако у биатлонистов будет достаточно времени перед Кубком мира, чтобы пройти адаптацию. «Вариантов для снежных сборов у нас было трое: Тюмень, Ханты-Мансийск и Алдан. Из них по всем параметрам мы посчитали оптимальным именно Якутию», — заключил тренер.