Французский хореограф-постановщик Бенуа Ришо рассказал о своем опыте работы с группой Алексея Мишина.

В интервью блогу «Записки сумасшедшего» на Sports.ru Ришо отметил, что это был замечательный опыт, поскольку он получил возможность работать с атлетами мирового уровня и с одним из лучших тренеров за всю историю фигурного катания — Алексеем Мишиным.

«Я получил возможность поработать с чемпионкой мира! Лиза Туктамышева — отличная фигуристка и очень особый человек», — отметил Ришо. По словам хореографа, Мишин — один из самых замечательных людей в мире фигурного катания.

«Алексей Мишин мне как дедушка, мы созваниваемся каждую неделю», — добавил Ришо, подчеркнув, что иногда тренеры меняли что-то в его хореографии, однако в целом это был положительный опыт и важный период обучения.