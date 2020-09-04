Аргентинский нападающий итальянской «Ромы» Диего Перотти может перейти в московский «Спартак».

Как сообщает Il Messagero, Перотти попал в сферу интересов московского клуба и сейчас ожидает активных действий со стороны красно-белых. Также у Перотти на руках есть предложение от турецкого «Фенербахче».

Сейчас Диего Перотти 32 года, он выступает за «Рому» с 2016 года. До этого форвард защищал цвета «Дженоа» и «Севильи», а также играл за аргентинские команды «Боку Хуниорс» и «Депортиво Морон».

В сезоне-2019/29 Перотти сыграл в составе «Ромы» 26 матчей, забил 6 голов и отдал 4 голевых передачи. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt.com оценивается примерно в 4 миллиона евро.

Напомним, в межсезонье «Спартак» бесплатно подписал нападающего Александра Кокорина, однако футболист пока не сыграл за клуб ни одного матча.