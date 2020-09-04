Российский футбольный союз провел жеребьевку группового этапа Кубка России в сезоне-2020/21.

В каждой группе оказалось по одному клубу из РПЛ, не участвующему в еврокубках, по одному клубу из ФНЛ и по одной команде из ПФЛ, которые прошли отбор ранее.

В первой группе сошлись «Волга», «Велес» (Москва), «Урал» (Екатеринбург). Во второй московский «Спартак» сыграет с «Родиной» и «Енисеем».

Тульскому «Арсеналу» в соперники достались «Текстильщик» и «Салют», «Уфе» — «Ленинградец» и «Чертаново».

Иркутский «Зенит» будет биться в одной группе с «Химками» и «Нижним Новгородом», «Ахмату» достались «Шинник» и «Знамя».

Ставропольское «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов» и «Ротором», а брянское «Динамо» получило в соперники «Тамбов» и «Машук-КМВ».

«Сочи» попал в одну группу к «Оренбургу» и пермской «Звезде», а «Черноморец» будет играть против «СКА-Хабаровска» и казанского «Рубина».