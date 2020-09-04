Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов заявил о готовности города принять чемпионат Европы по футболу в 2021 году.

Слова Кириллова цитирует официальный сайт телеканала «Санкт-Петербург».

По словам вице-губернатора города, к проведению турнира Санкт-Петербург готовится в обязательном порядке.

«Кубок Конфедераций и чемпионат мира заложили фундамент по строительству новых сооружений в Петербурге. УЕФА считает наш стадион лучшим в Европе», — отметил Кириллов, добавив, что вся инфраструктура у города есть. «Петербург готов», — заключил вице-губернатор.

Напомним, Евро-2020 должен был пройти в июне-июле 2020 года, однако был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа турнира и один четвертьфинал.