В Петербурге прошли выборы нового президента Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. Им стал 28-летний Сергей Чопозов, советник губернатора Новгородской области.

Слова Чопозова цитирует портал телеканала «Санкт-Петербург».

«Когда есть с тобой команда, мы всегда сильны, мы можем идти вперед, мы можем развиваться. Любоваться тем, кто у нас есть: спортсменами, тренерами, судьями», — отметил Чопозов, добавив, что в Санкт-Петербурге есть огромнейшие таланты, а также потенциал для развития фигурного катания.

Сергей Чопозов сменил на посту главы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Игоря Карапетова, который пробыл на этом месте два года. Решение о назначении Чопозова принимал Совет городской федерации.