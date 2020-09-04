Российская фигуристка, призер Олимпийских игр Евгения Тарасова, выступающая в парном катании с Владимиром Морозовым, рассказала о причинах перехода их пары к Марине Зуевой.

«Когда стоял выбор, мы с Вовой взвесили все «за» и «против». Решили, что надо получить то, чего нам не хватало», — сказала Тарасова в интервью порталу «Матч ТВ». Фигуристка отметила, что если технические элементы их пара выполняла хорошо, то хореография и переходы были недостаточно интересны.

Также пара договорилась с Максимом Траньковым о продолжении работы над техникой. «Он держит слово: часто прилетает к нам во Флориду, отработал посткарантинный сбор в Новогорске, сейчас уже третью неделю здесь», — отметила Тарасова.

Напомним, с сезона-2019/20 Евгения Тарасова/Владимир Морозов тренируются в США.