Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, рассказала о том, как произошел ее переход из одиночного катания в парное.

В интервью «Матч ТВ» фигуристка отметила, что пробовала с девочками из группы легкие парные элементы, а также катала совместную партию с одним мальчиком в шоу в Казани. «Я начала грезить парным еще в 11-летнем возрасте», — заявила Тарасова, отметив, что ей очень понравилось кататься в дуэте, однако тренеры не хотели отдавать фигуристку абы куда.

«Только в 14 лет появилась возможность пройти пробы в группу Мозер. Так я оказалась в Москве», — отметила Тарасова, добавив, что ей пришлось жить в Москве одной в училище олимпийского резерва.

«Ни разу не пожалела, что стала парницей», — заключила Тарасова.