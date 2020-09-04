Российская фигуристка, чемпионка мира Мария Бутырская высказала свое мнение по поводу повышения возрастного ценза в женском катании.

Слова Бутырской цитирует портал «Спорт-Экспресс». Фигуристка хотела бы, чтобы спортсменк в возрасте 23-30 лет продолжали кататься и конкурировать на самом высоком уровне. «Яркий пример — итальянка Каролина Костнер. Хочется, чтобы таких фигуристок было больше», — отметила Бутырская, добавив, что решение по возрастному цензу сложное, и слава богу, что она не решает такие вопросы.

По мнению Бутырской, Елизавета Туктамышева остается примером для всех российских юниорок.

«В 23 года она продолжает осваивать новые элементы, совершенствуется во всем. Она не мимолетное виденье в фигурном катании, а фигуристка с большой буквы», — отметила Бутырская, добавив, что все, кто держится так долго с высокими результатами — большие молодцы.