Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас выиграл первую свободную практику в рамках Гран-при Италии, восьмого этапа в сезоне-2020 Формулы-1.

Соревнования проходят на автодроме «Монца».

Второй результат на первой тренировке показал партнер Боттаса Льюис Хэмилтон, уступивший финну 0,245 секунды. Третий результат у Алкесандра Албона из «Ред Булла».

Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» показал четвертое время, его напарник Пьер Гасли стал шестым. От Боттаса Квят отстал всего на 0,852 секунды.

Пятое время показал голландец Макс Ферстаппен, у которого на этой практике случилась авария. Болид Ферстаппена вылетел с трассы и получил повреждения, после чего какое-то время вернулся в боксы. Пилоту «Ред Булла» удалось вернуться на тренировку и показать пятый результат.