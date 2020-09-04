Российский фигурист Артем Ковалев стал победителем первенства Москвы среди юниоров. Соревнования проходили с 1 по 4 сентября на арене «Мегаспорт».

По сумме двух программ Ковалев набрал 235,73 балла, он также стал победителем в короткой программе, набрав 81,18 балла.

Второе место занял воспитанник СШОР ЦСКА им. Жука Марк Кондратюк, который тренируется в группе Светланы Соколовской, он набрал 234,33 балла. Бронза у воспитанника СШОР Москвич Ильи Яблокова, его результат — 219,00 баллов.

В пятерку также вошли подопечный группы Этери Тутберидзе Марк Лукин (215,84) и воспитанник академии Евгения Плющенко Кирилл Сарновский (212,59).

Отметим, в 14:30 по московскому времени на Первенстве Москвы по фигурному катанию среди юниоров стартует произвольная программа у девушек. Лидером после короткой программы идет подопечная Этери Тутберидзе Софья Акатьева.