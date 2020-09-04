На автодроме «Монца» сегодня, 4 сентября, стартовал восьмой этап сезона-2020 в Формуле-1 — Гран-при Италии.

Начало второй тренировки уикенда назначено на 16:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию второй свободной практики можно будет увидеть здесь:

Первая свободная практика завершилась победой финского пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса. Места в тройке получили Льюис Хэмилтон, партнер Боттаса, а также пилот «Ред Булла» Александр Албон.

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят занял четвертое место на первой тренировке, отстав от результата Боттаса менее чем на 0,9 секунды. Его партнер по команде Пьер Гасли показал шестое время.

Пятым стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, который попал в небольшую аварию во время практики: он вылетел с трассы и повредил болид, но вернулся на тренировку и показал пятое время.