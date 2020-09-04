Нападающий «Спартака» Александр Кокорин высказался по поводу травмы, из-за которой он не смог дебютировать за новый клуб в РПЛ.

В интервью ютуб-каналу клуба Кокорин отметил, что чувствует себя хорошо, однако ему тяжело оценивать свою готовность, поскольку он много тренировался индивидуально, без партнеров.

«Я давно не травмировался, забыл, как это вообще. Когда приходишь, а ребята все тренируются, на это тяжело смотреть. Про игры вообще молчу», — отметил Кокорин, добавив, что на одно занятие у него выходило по 5-6 часов.

Нападающий добавил, что скорее хочет вернуться на поле, и ему не так важно, будет ли это супердерби против ЦСКА или обычный матч чемпионата.

«Естественно, будет зрелищнее, если мне удастся сыграть с ЦСКА. Это дерби, так что, понятно, это будет более эффектно. Но будь это другой матч, я бы с тем же рвением стремился на поле», — заключил Кокорин.