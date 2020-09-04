Развитие киберспорта и видеоигр неминуемо приведет к тому, что разработчики игр почувствуют свободу в своем творчестве. Чем они смогут удивить геймеров?

Первым делом, с развитием индустрии больше не будет препятствий в виде дорогостоящего оборудования. Это может означать, что каждый геймер получит свободу в воплощении своих идей внутри отдельной игры. Сами разработчики также смогут проявить больше фантазии, создавая отдельные миры и персонажей, которые будут действовать независимо от того, вошел геймер в игру или нет.

Появится новый тип игр, который будет предназначаться для отдельных форматов. В частности, технология VR (виртуальная реальность). Это откроет ранее невиданные горизонты — города и планеты могут быть проработаны до деталей. Виртуальный мир с настоящим будет сложно отличить.

Размоются границы между жанрами. Игры будущего будут очень универсальные с точки зрения жанра. Игра будет напоминать жизнь, где важным элементом станет социальность персонажа. Все его виртуальные действия все больше станут напоминать реальные.

С развитием технологии 5G исчезнет проблема скорости и сбоев при передаче данных. Благодаря облачной технологии, игры станут запускаться мгновенно. Это позволит упростить носитель — резко увеличится количество киберспортсменов, которые будет играть с телефона.

Добавится и новый вариант контроля над персонажем. Получат свежий виток развития девайсы, которые позволяют управлять игрой с помощью сигналов мозга — силой мысли. Данная технология, по оценкам экспертов, должна «хайпануть» уже в ближайшее десятилетие.

Стандарт 5G применительно к играм раскроет возможности и других органов чувств. В играх можно будет использовать не только зрение и слух. Так называемый «интернет чувств», когда подключаются цифровые датчики, одновременно использующие искусственный интеллект, VR и AR. Они дадут привилегию попробовать игру на вкус и запах. Можно будет, гуляя по миру игры, чувствовать запах различных предметов и даже ощущать вкус еды. Эксперты считает, что данная разработка появится уже через 15 лет.