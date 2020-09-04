Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси принял решение остаться в клубе.

По данным Sphera Sports, Месси выпустит обращение, в котором объявит о своем решении. Известно, что само видео уже записано.

Ранее в СМИ неоднократно писали о том, что Лионель Месси не собирается готовиться к сезону в составе «Барселоны», поскольку хочет покинуть клуб. Футболист вовремя не явился на тестирование на коронавирус перед подготовкой к старту Ла Лиги, а также не присоединился к команде в тренировочном процессе.

Вероятными новыми клубами Месси называли «Интер», «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен», однако сам аргентинец принял решение остаться в клубе, поскольку не хочет судиться с «Барселоной». Футболист может расторгнуть контракт с клубом по окончании следующего сезона на законных основаниях.