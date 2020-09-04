Российский тренер по фигурному катанию Дмитрий Михайлов, работающий в академии «Ангелы Плющенко», рассказал, как продвигается подготовка к сезону у Софьи Титовой.

Слова Михайлова цитирует портал РИА Новости.

«Софа в отличном состоянии, поставили две новые программы, сейчас накатываем их. Изучает тройной аксель, четверные», — сообщил Михайлов, добавив, что пока фигуристка не выступала, так как активно занимается накатыванием новых программ.

Ранее в сети неоднократно появлялись видео от Евгения Плющенко, на которых Софья Титова прыгает тройной аксель на полу. Видео с исполнением этого прыжка на катке пока не было. Перед новым сезоном фигуристка освоила каскад из тройного лутца и тройного риттбергера.