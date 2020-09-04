Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг слухи о том, что петербургский клуб может пополниться полузащитником «Ювентуса» Сами Хедирой и продать колумбийского полузащитника Вильмара Барриоса.

Медведев сказал, что впервые слышит про интерес к немецкому «хрусталю» Хедире.

«Это вбросы агентов. Как и уход Барриоса — ерунда», — приводит слова Медведева Sport 24.

Ранее сообщалось, что 33-летний полузащитник разорвет соглашение с «Ювентусом» и что в игроке заинтересован «Зенит». Также прошел слух относительно Вильмара Барриоса — якобы им интересует английский «Брайтон».