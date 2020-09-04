Российский боец ММА, чемпион UFC в легчайшей весовой категории Петр Ян принял участие в съемках передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Информацию об этом сообщает пресс-служба клуба Яна «Архангел Михаил», премьера шоу состоится сегодня, 4 сентября, ориентировочно в 23:30 по московскому времени.

Отмечается, что выпуск с Петром Яном откроет девятый сезон «Вечернего Урганта»: в июле и августе передача находилась в отпуске. На фотографиях со съемочной площадки Петр Ян держит завоеванный чемпионский пояс UFC.

В июле 2020 года Петр Ян стал чемпионом UFC в легком весе, одержав досрочную победу над бразильцем Жозе Алдо. Турнир проходил на бойцовском острове Яс в Объединенных Арабских Эмиратах. На данный момент Ян идет в рейтинге 15 сильнейших бойцов UFC без учета весовой категории.