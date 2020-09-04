Nevasport представляет прогнозы экспертов на матч молодежных сборных России и Болгарии, а также очередные игры регулярного чемпионата КХЛ.

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев верит в победу россиян. По словам Ловчева, У России подрастает довольно-таки хорошая молодежь . Есть выбор — все ребята играют в основных составах своих клубов. Еще один аргумент — вратари Матвей Сафонов из «Краснодара» и Александр Максименко из «Спартака», которые, правда, не смогут встать в ворота вдвоем. Ловчев ставит на победу России и говорит, что болгарам будет тяжело даже забить гол.

Другой ветеран «Спартака» Егор Титов также отмечает очень хороший состав, который подобрался у российской молодежной команды. По его словам, есть реальный шанс на этот раз пробиться в финальную часть чемпионата Европы. А соперник не самый грозный — болгарский футбол, уверяет Титов, в последние годы в кризисе, на спаде. Титов отмечается, что все будет в порядке — домашняя игра, в которой важно начать с победы. Ставка — победа России с форой -1,5.

Журналист Максим Лебедев видит неудачу СКА в матче с «Нефтехимиком» в чемпионате КХЛ. Прогнозист отмечает, что можно не сомневаться, что «Нефтехимик» в первом матче сезона будет очень близок к пику формы, а СКА, по его словам, до этого пика – «как до Пекина на четвереньках». При этом, хозяева благоволит статистика личных встреч, когда в прошлом сезоне «Нефтехими» выиграл у СКА оба матча. Прогноз — победа «Нефтехимика» в основное время.

Бывший хоккеист Аоексей Лазаренко считает, что в матче «Ак Барса» и «Витязя» подмосковный клуб даст бой казанцам. Хотя казанцы очень сильны сейчас хоккеисты Казани и много положительных эмоций им добавила победа над ЦСКА в матче-открытии сезона КХЛ. Тем не менее, ставка на то, что «Витязь» удержит фору «+1,5».