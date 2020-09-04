Дебют российского полузащитника Алексея Миранчука за «Аталанту» откладывается из-за травмы. Как сообщает Metaratings.ru, повреждение оказалось более серьезным, чем предполагалось изначально.

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в летнее трансферное окно. Из-за надрыва мышцы задней поверхности бедра новичок клуба не сможет выйти на поле в сентябре. Скорее всего, он не дебютирует в Серии А и в матче против «Кальяри», который запланирован на 4 октября.

Предполагается, что Миранчук вернется в строй к следующей паузе на матчи сборных. Вероятно, его дебют в итальянском чемпионате состоится ближе к середине октября — либо в матче с «Наполи» (17.10), либо с «Сампдорией» (25.10).

Напомним, Миранчук подписал контракт с «Аталантой» 2 сентября. Футболист будет выступать под 59-м номером. По информации СМИ, трансфер обошелся итальянскому клубу в 14,5 миллионов евро.