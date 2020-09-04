ЦСКА и тульский «Арсенал» проведут товарищеский матч 8 сентября.

Как сообщает официальный сайт армейского клуба, игра будет проходить на базе ЦСКА в Ватутинках и начнется в 16:00 по московскому времени. В связи с пандемией коронавируса матч будет проходить в закрытом режиме.

Напомним, сейчас в Российской Премьер-Лиге пауза на матчи национальных сборных. В седьмом туре чемпионата России ЦСКА встретится со «Спартаком», игра состоится 13 сентября. На следующий день «Арсенал» на выезде сыграет с «Зенитом».

На данный момент подопечные Виктора Гончаренко занимают 5-е место в турнирной таблице, «Арсенал» идет на 12-й строчке.