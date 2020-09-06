Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о матче России и Венгрии во втором туре группового этапа Лиги наций УЕФА.

По словам Медведева, которые цитирует агентство ТАСС, в игре было уверенное преимущество, которое игроки потом начали терять. «Три очка это три очка, но счет скользкий. Тайм на тайм не приходится, здесь соперник был другой», — отметил эксперт, добавив, что на поле была команда, и это главный итог двух матчей в Лиге наций.

По мнению Медведева, в сборной надо радоваться за всю команду, а уже после этого за игроков тех или иных клубов. «Приятно, что игроки «Зенита» внесли вклад и в эту победу», — отметил Медведев.

Напомним, Россия победила Венгрию со счетом 3:2, за команду Станислава Черчесова забили Антон Миранчук, Магомед Оздоев и Марио Фернандес.