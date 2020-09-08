Петербургский СКА проведет третий выездной матч в регулярном чемпионате КХЛ. Соперником команды Валерия Брагина станет нижегородское «Торпедо», которое проведет свое третий домашний матч.

Команда Девида Немировски была заметно лучше в прошлом матче с «Сибирью» (4:3) после неудачи в игре с «Салаватом»(2:3). «Торпедо» смогло провести четыре шайбы.

СКА уступил «Ак Барсу» в овертайме (2:3) после победы над «Нефтехимиком» (2:1). В Казани петербуржцы мощно действовали в атаке и не реализовали множество моментов.

Начало матча во вторник в 19.30.