Молодежная сборная России под руководством Михаила Галактионова проведет решающий матч за попадание на Евро-2021. Победа против ровесников из Польши позволит оторваться от конкурента и практически гарантирует себе выход в финальную стадию турнира.

Напомним, российская молодежка пропустила три подряд молодежных чемпионатов Европы. На данный момент Россия опережает Польшу на 4 очка.

Молодёжная сборная Польши имеет в своем составе неплохих игроков. Из старта команды в матче против Эстонии (6:0) пять футболистов выступают уже в топ-5 европейских чемпионатов.

В предыдущем матче сборная России обыграла болгарских ровесников со счетом 2:0. Мячи забивали Максим Глушенков и Игорь Дивеев.

Игра состоится 8 сентября и начнётся в 19:00 по московскому времени.