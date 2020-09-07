Телеканал «Матч ТВ» не покажет в бесплатном доступе центральные матчи седьмого тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак» и «Ростов» — «Локомотив».

Как сообщает Москва.ру, трансляция столичного дерби будет осуществляться на платном канале «Матч Премьер», доступном только тем пользователям, которые приобрели подписку. Вместо этой встречи на «Матч ТВ» будет показан матч чемпионата Франции между «Монако» и «Нантом». Российский полузащитник Александр Головин не сыграет из-за травмы.

В рамках седьмого тура на «Матч ТВ» будут транслироваться две встречи: «Тамбов» — «Уфа» и «Ахмат» — «Сочи».

Напомним, после шести туров РПЛ «Спартак» возглавляет турнирную таблицу. На второй строчке идет «Зенит», на третьей — «Сочи».