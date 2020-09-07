Девять лет прошло со дня гибели хоккеистов ярославского «Локомотива» в авиакатастрофе, когда потерпел крушение самолет Як-42.

Это была одна из сильнейших команд в истории Ярославля: многие из погибших хоккеистов причастны к выходу «Локомотива» в полуфинал Кубка Гагарина предыдущего сезона, где железнодорожники уступили ХК МВД со счетом 3-4 в серии. Среди погибших игроков было много талантливых воспитанников, а как дела со своими игроками обстоят в Ярославле сейчас? Удалось ли за девять лет взрастить новое поколение хоккеистов?

Безусловно, жаловаться на собственную талантливую молодежь болельщикам «Локомотива» не приходится. Основной голкипер железнодорожников — 22-летний ярославец Илья Коновалов, который является таковым уже два предыдущих сезона, и новом вряд ли что-то изменится. В сезоне-2018/19 Илья сразил всех десятью играми на ноль, но затем сухарей у него стало сильно меньше, однако он не сильно потерял в надежности: об этом говорит 91.2% отраженных бросков в прошлом сезоне.

Важный игрок обороны «Локомотива» — 27-летний Максим Осипов, который далеко не сразу сумел закрепиться в родной команде, хоть и является ее воспитанником. После отъезда в Тверь он вернулся в «Локомотив», но отыграл в Ярославле лишь два года, а затем перешел в «Торпедо», а оттуда — в «Салават». Только в 2018-м Осипов снова стал игроком «Локомотива», и с тех пор стабильно появляется в первых звеньях команды.

Рушан Рафиков родился в Саратове, но в «Локомотиве» могут считать защитника полноценно своим: его вели с малых лет, и хоккеист продолжает играть в Ярославле. Карьера Рафикова была не без проблем, но ссылки в «Рязань» и «Адмирал» сделали его только сильнее, и сейчас Рушан — претендент на переезд в НХЛ и желанная цель для лучших клубов КХЛ.

21-летний форвард Георгий Иванов пока не блещет результативностью, но сильно помогает команде, а в новом сезоне он уже успел отдать одну передачу в двух матчах. Артур Каюмов, который немного старше Иванова, набрал уже два очка, а в прошлом регулярном чемпионате на его счету 25 очков в 60 играх.

Всего в заявке железнодорожников 23 хоккеиста, которые родились в Ярославле либо являются воспитанниками школы «Локомотива». Показатель более чем впечатляющий.