Йошко Влашич, отец хорватского полузащитника ЦСКА Николы Влашича, рассказал, в каком случае его сын может покинуть московский клуб.

«У ЦСКА появился новый спонсор, который предоставил большие средства. Клуб купил несколько игроков, причем за немаленькие деньги. При этом они думали о Влашиче, как о ключевом игроке», — сказал Влашич-старший, слова которого приводит Vecernji.

Он добавил, что амбиции «армейцев» выросли, поэтому все предложения по футболисту будут отменены. По словам Влашича-старшего, другой клуб сможет приобрести Николу, только активировав пункт о выкупе за 35 миллионов евро. Он также отметил, что функция не действует для команд из России.

Напомним, в 2018 году Влашич перешел в ЦСКА на правах аренды, в 2019-м «армейцы» осуществили полноценный трансфер 22-летнего полузащитника. Ранее он защищал цвета «Эвертона».