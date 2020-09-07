Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил ротацию полузащитников Юрия Жиркова и Далера Кузяева в матчах Лиги наций с Сербией и Венгрией.

Черчесов отметил, что Жирков прекрасно отыграл 70 минут матча с сербами, затем его успешно заменил Кузяев и поучаствовал в трех голевых атаках.

«А потом его Жирков подменил. Это замена по позиции. Вы-то не видите, а у Кузяева уже синяки под глазами, потому что он недостаточно готов. Но всё равно, видите, не случайно мы его на пару дней раньше вызвали – он принёс пользу», — заявил Черчесов в эфире «России 24».

Напомним, сборная России начала выступление в Лиге наций с двух побед. В первой встрече подопечные Черчесова на своем поле в Москве обыграли Сербию со счетом 3:1, затем в Будапеште оказались сильнее Венгрии — 3:2.