Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар рассказала о подготовке к проекту «Ледниковый период», в котором будет выступать с актёром Евгением Прониным.

На своей странице в «Инстаграме» Волосожар опубликовала видео с тренировки и написала, что считает «Ледниковый период» уникальным проектом. Она пояснила, что вместе с партнером проживает маленькую жизнь со взлетами и падениями — как в прямом, так и в переносном смысле.

«Смеётесь, злитесь, что-то придумываете, загораетесь идеей и на этом азарте рвётесь на лёд. И кажется, что вот оно, сейчас точно получится! И… не выходит. Ты видишь, как огонь в глазах партнёра гаснет, и нужно снова его разжечь», — написала Волосожар.

Она добавила, что главное — это доверие на льду, так как без него ничего не получится. Татьяна подчеркнула, что процесс приносит удовольствие, появляется азарт и желание работать на результат.