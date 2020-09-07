Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о скандальных ситуациях, случавшихся во время его карьеры.

По мнению Аршавина, люди не разбираются в футболе. Он пояснил, что показывал свою лучшую игру в 2005 году и забил 18 мячей, но никто даже не помнит про тот сезон.

Он также прокомментировал эпизод, в котором сказал «Ваши ожидания — ваши проблемы» после матча сборной России. По словам футболиста, из него всегда хотели сделать козла отпущения — даже во времена выступлений за «Смену».

«Если выигрывали — выигрывала команда, если проигрывали — проигрывал Аршавин. В последнем матче в карьере за сборную России было очень неприятно, когда гудел-свистел весь стадион. Неприятно и противно», — сказал Аршавин, слова которого приводит «Матч ТВ».