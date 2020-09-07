Бывший нападающий «Авангарда» Крис Верстиг рассказал, с какими проблемами столкнулся в России.

«Я там подхватил опоясывающий лишай! Там многое совершенно другое, хотя со мной обращались хорошо. Не знаю, может, в еде были бактерии, но когда я туда приехал, то практически не слезал с толчка. Я думал: «Чёрт возьми, у меня вообще ничего не задерживается в желудке», — заявил Верстиг в подкасте Spittin’ Chiclets.

Хоккеист добавил, что потом у него появилась сыпь и он обратился к врачу, который диагностировал экзему. Верстиг не поверил и отправил фото своему доктору в Торонто, и тот написал в ответ, что это лишай.

По словам Верстига, у его родителей были проблемы с визами, и он сильно нервничал по поводу этой ситуации. Перед его отъездом забеременела супруга, и хоккеист понял, что надо возвращаться домой.

«Сезон я заканчивал в Швеции, поехал туда спустя четыре месяца. Здорово провёл время, но игра там – это не хоккей, а какое-то регби на льду», — сказал канадец .

Напомним, Верстиг выступал за «Авангард» в сезоне-2018/2019 и принял участие в 11 матчах.