Московский ЦСКА выступил с заявлением в преддверии домашнего матча со «Спартаком» в рамках седьмого тура чемпионата России.

В сообщении пресс-службы говорится, что приобрести билеты на матч можно будет с 9 сентября через онлайн-сервис клуба и в кассах «ВЭБ Арены».

«Болельщики в атрибутике команды соперника допущены на стадион не будут», — гласит сообщение на сайте.

Напомним, матч состоится в воскресенье, 13 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

После шести туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу, набрав 14 очков. ЦСКА идет на пятом месте с 10 баллами в активе.