Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вернулся к тренировкам с командой, сообщает RAC1.

Источник утверждает, что аргентинец стал первым, кто прибыл на вечернее занятие. Накануне, 6 сентября, футболист на дому сдал тест на коронавирус. Сообщалось, что в случае отрицательного результата Лионель сможет приступить к тренировкам.

Ранее футболист официально объявил, что остается в составе каталонской команды еще на один сезон. В субботу, 5 сентября, Месси не присутствовал на командном занятии.

СМИ писали, что Месси принял решение остаться в «Барселоне» после того, как его отец Хорхе встретится с президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу. «Сине-гранатовые» дали понять, что не отпустят футболиста бесплатно. Чтобы не судиться с клубом, Лионель решил отыграть еще один сезон.