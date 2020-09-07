Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала, что её дочь, российская биатлонистка Кристина Резцова находится на самоподготовке и планирует выступить на летнем чемпионате страны, который должен пройти в Тюмени с 19 по 22 сентября.

Ранее старший тренер женской команды Михаил Шашилов сообщил, что Кристина Резцова не выходит с ним на связь.

«Кристина никуда не пропала, сейчас она находится на самоподготовке, как и Екатерина Юрлова-Перхт. Так что все нормально: она готовится и хочет приехать на летний чемпионат России», — сказала Резцова-старшая, слова которой приводит ТАСС.

Напомним, в активе 24-летней биатлонистки сорной России две серебряные награды чемпионата Европы-2020, который состоялся в Минске.