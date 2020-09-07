Нападающий «Барселоны» Лионель Месси провел первую тренировку под руководством нового главного тренера команды Рональда Кумана

Фотография с занятия была опубликована о официальном аккаунте каталонского клуба в «Твиттере».

Напомним, сегодня, 7 сентября, Месси вернулся к тренировкам с командой. Аргентинец стал первым, кто прибыл на вечернее занятие. Накануне футболист на дому сдал тест на коронавирус.

Ранее футболист официально объявил, что остается в составе каталонской команды еще на один сезон. В субботу, 5 сентября, Месси не присутствовал на командном занятии.

СМИ писали, что Месси принял решение остаться в «Барселоне» после того, как его отец Хорхе встретится с президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу. «Сине-гранатовые» дали понять, что не отпустят футболиста бесплатно. Чтобы не судиться с клубом, Лионель решил отыграть еще один сезон.