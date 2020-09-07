Траньков: Медведева тоже вела телепроект и впоследствии прекрасно выступала

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков прокомментировал новость о том, что Алина Загитова станет ведущей телепроекта «Ледниковый период» на Первом канале.

Траньков, слова которого приводит Sport24, отметил, что сам начал работать на телевидении не во время карьеры, а по ее окончании. Он подчеркнул, что это не так просто и требует обучения, а также отнимает время.

«Евгения Медведева тоже вела телевизионный проект и впоследствии прекрасно выступала. Не думаю, что совмещение спортивной и телевизионной карьеры — это огромная проблема. Работа Загитовой на телевидении только положительно повлияет на фигурное катание», — сказал Траньков и добавил, что у фигуристки очень много поклонников.