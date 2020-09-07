Траньков: Медведева тоже вела телепроект и впоследствии прекрасно выступала

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков прокомментировал новость о том, что Алина Загитова станет ведущей телепроекта «Ледниковый период» на Первом канале.
Траньков, слова которого приводит Sport24, отметил, что сам начал работать на телевидении не во время карьеры, а по ее окончании. Он подчеркнул, что это не так просто и требует обучения, а также отнимает время.
«Евгения Медведева тоже вела телевизионный проект и впоследствии прекрасно выступала. Не думаю, что совмещение спортивной и телевизионной карьеры — это огромная проблема. Работа Загитовой на телевидении только положительно повлияет на фигурное катание», — сказал Траньков и добавил, что у фигуристки очень много поклонников.
Напомним, сегодня продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух подтвердил, что Загитова выступит в роли ведущей. Она будет работать в паре с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным. По словам Авербуха, съемки в проекте отнимут у Алины всего четыре дня и не будут отвлекать от тренировок.
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