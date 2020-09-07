Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт Федерации футбола Франции.

Из-за положительного теста на COVID-19 футболист был исключен из состава сборной Франции на матч Лиги наций с Хорватией, который состоится завтра, 8 сентября.

Ранее коронавирусом заразились сразу несколько игроков «ПСЖ»: еймар, Мауро Икарди, Леандро Паредес и Анхель Ди Мария. Эти футболисты недавно вернулись с Ибицы, где проводили отпуск.

Напомним, Мбаппе защищает цвета «ПСЖ» с лета 2017 года. Сначала он перешел из «Монако» на правах аренды, затем парижане выкупили игрока за 145 миллионов евро. В минувшем сезоне 21-летний Мбаппе отыграл 20 матчей Лиги 1 и записал на свой счет 18 забитых мячей.