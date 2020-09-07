Первая ракетка России Даниил Медведев встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо в рамках четвертого круга Открытого чемпионата США. Игра будет проходить в ночь с 7 на 8 сентября и начнется не ранее 02:00 по московскому времени.

В матче третьего круга Медведев одержал победу над американцем Джеффри-Джоном Вулфом, получившим «уайлд кард» от организаторов соревнований. До этого россиянин выбил из борьбы австралийца Кристофера О’Коннела и аргентинца Федерико Дельбониса.

Тиафо на пути к четвертому кругу по очереди одолел итальянца Андреаса Сеппи, австралийца Джона Миллмана и венгра Мартона Фучовича.