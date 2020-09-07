Горшков: С федерацией участие Загитовой в «Ледниковом периоде» не обсуждалось

Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал новость о том, что олимпийская чемпионка Алина Загитова станет ведущей телевизионного шоу «Ледниковый период» на Первом канале.
«Информация о том, что Загитова будет там ведущей, была уже давно. Будет ли это влиять на спортивную карьеру? Не знаю, давайте посмотрим, как все будет складываться. Пока не готов на это ответить. С нами ее участие там не обсуждалось», – сказал Горшков, слова которого приводит Sport24.
Напомним, сегодня продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух подтвердил, что Загитова выступит в роли ведущей. Она будет работать в паре с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным. По словам Авербуха, съемки в проекте отнимут у Алины всего четыре дня и не будут отвлекать от тренировок.
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