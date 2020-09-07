Жулин: Загитова уже вряд ли сможет изучить четверные прыжки

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением о том, что олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит в роли ведущей телепроекта «Ледниковый период» на Первом канале.

По мнению Жулина, Загитовой будет тяжело, так как съемки — это сложная работа. Он подчеркнул, что у нее полностью выпадет один день из подготовки.

«Я считаю, что Алина уже всего добилась в спорте и очень сложно находить дальнейшую мотивацию. Тем более сейчас в сборной России есть четыре-пять девочек, которые прыгают четверные. Алина уже вряд ли их сможет изучить», – сказал Жулин, слова которого приводит ТАСС.