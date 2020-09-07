Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят проигнорировал слова команды о победе его напарника Пьера Гасли во время круга возвращения в боксы после финиша на Гран-при Италии.

В гонке, которая состоялась 6 сентября, Квят занял девятое место, Гасли стал победителем.

«Девятое место, Дани, девятое место. К слову, Гасли выиграл гонку», — сказал Квяту гоночный инженер. Россиянин проигнорировал команду и в ответ не произнес ни слова.

Победа Гасли стала первой для команды с 2008 года, тогда коллектив еще выступал под названием «Торо Россо». На том Гран-при Италии победителем стал Себастьян Феттель, сейчас выступающий за «Феррари».

После восьми этапов Гран-при Квят идет на 15-м месте в личном зачете пилотов, набрав четыре очка.