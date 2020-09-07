Олимпийская чемпионка Алина Загитова станет ведущей «Ледникового периода», Денис Черышев отказал «Краснодару», а Лионель Месси вернулся к тренировкам. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

Загитова будет ведущей «Ледникового периода»

Продюсер телевизионного проекта «Ледниковый период» Илья Авербух подтвердил, что Алина Загитова выступит в роли ведущей шоу. Она будет работать в паре с Алексеем Ягудиным. Съемки займут всего четыре дня за месяц, поэтому не помешают спортсменке тренироваться, уверен Авербух.

Месси вернулся к тренировкам в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вернулся к тренировкам с командой и провел первое занятие под руководством Рональда Кумана. Сегодня аргентинец стал первым из игроков, кто прибыл на тренировку. Накануне форвард на дому прошел тестирование на коронавирус.

Черышев отказался переходить в «Краснодар»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев отказался от перехода в «Краснодар». Предложение клуба Сергея Галицкого было в финансовом плане выгодно, но игрок сборной России его отклонил. Ранее сообщалось, что Черышев отказался от перехода в один из московских клубов, а также не захотел переходить в «Зенит».

«Ролан Гаррос» пройдет со зрителями

Теннисный турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос» может пройти со зрителями. Ожидается, что на матчи, которые будут проводиться на кортах имени Филиппа Шатрие и Сюзанн Ленглен, организаторы допустят пять тысяч зрителей. Полторы тысячи болельщиков смогут присутствовать на играх, которые пройдут на корте имени Симон Матьё.

Малком стал лучшим игроком «Зенита» в августе

Болельщики петербургского «Зенита» проголосовали за лучшего футболиста по итогам августа. Победу одержал бразильский полузащитник Малком, который набрал 25,55 процентов голосов респондентов. В прошлом месяце бразильский игрок провел в составе сине-бело-голубых семь встреч, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.