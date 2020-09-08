Сегодня, 8 сентября, стартуют съемки нового сезона шоу «Ледниковый период». Вновь фигуристы становятся в пары со звездами кино и шоу-бизнеса, однако в компанию к Ольге Бузовой и Регине Тодоренко затесалась и олимпийская чемпионка Алина Загитова — правда, в качестве ведущей.

В проекте редко принимали участие фигуристы, еще не завершившие карьеры, причем что в качестве участников, что в роли ведущих. Это наводит многих на мысль — а не засобиралась ли Загитова на выход? И да, и нет.

Рассказываем о всех действующих фигуристах в шоу «Ледниковый период» и их судьбах после проекта — возможно, по какому-то из этих путей и пойдет Загитова.

Медведева вела шоу, Сотникова и Траньков выступали

И раньше бывало так, что действующие фигуристы так или иначе работали в «Ледниковом периоде». В 2016 году Аделина Сотникова, будучи еще действующей фигуристкой, выступала в паре с актером Александром Соколовским и стала победительницей шоу. Уже год к тому моменту она не выступала на соревнованиях, а официально с завершением карьеры определилась только к марту 2020 года.

Максим Траньков в этом же году выступал в шоу в паре с певицей Юлианой Карауловой и занял третье место. В этот момент его жена и партнерша на льду Татьяна Волосожар ждала ребенка, поэтому с завершением карьеры все было ясно.

С Евгенией Медведевой все было совсем по-другому: она в пару ни с кем не вставала, а стала соведущей Алексея Ягудина в первом сезоне детского «Ледникового периода». Съемки шоу проходили весной 2018 года: тогда фигуристка мало тренировалась из-за травмы, соревнований не было, и в график можно было спокойно вставить съемки в шоу.

Для малышей это отличный старт — Тутберидзе подтвердит

Через спин-офф шоу «Ледниковый период. Дети» за последние два с небольшим года прошли многие российские юные фигуристы. Они успели заявить о себе на чуть более высоком уровне и получили хороший опыт для дальнейшей спортивной карьеры.

Очень любит это шоу младшая группа Этери Тутберидзе, за два сезона в этом проекте поучаствовали Любовь Рубцова, Всеволод Князев, Николай Колесников, Марк Лукин, Арсений Федотов, Софья Акатьева и Вероника Жилина. Сейчас про Колесникова и Федотова уже говорят, как про светлое будущее мужского одиночного катания России, а Акатьева с Жилиной крутят четверные прыжки с тройным акселем на соревнованиях.

Из школы СШОР ЦСКА в шоу успели поучаствовать Максим Белявский и Елизавета Берестовская — их имена вы наверняка уже слышали в новостях.

В команде Ильи Авербуха в одном из сезонов шоу выступала Алиса Двоеглазова, на нее же взор хореографа упал, когда нужно было искать временную замену Евгении Медведевой в новогоднем шоу — «Алиса в стране чудес».

Как это шоу повлияет на карьеру Загитовой?

Пока на горизонте нет серьезных соревнований — будь то еще совсем юные спортсмены, или уже многое повидавшие — участие в шоу вполне можно совмещать со спортивной карьерой. Находится время и на тренировки, и на подготовку номеров, и на работу над собственной речью.

Действующая, несмотря на приостановку карьеры, фигуристка Алина Загитова пришла в «Ледниковый период» перед самым началом сезона и совмещать работу ведущей с тренировками, соревнованиями и учебой в университете будет невероятно сложно. Другое дело — если соревнований и тренировок, жестких, долгих и каждодневных, станет по минимуму.

Однако решения о завершении карьеры придется ждать долго. Сотникова, например, после победы в «Ледниковом периоде» держалась больше трех лет.