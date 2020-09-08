Чемпионы Европы Дмитрий Алиев, Виктория Синицина и Никита Кацалапов не смогут принять участие в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию. Не выступит в них и серебряные призер чемпионата Европы Артур Даниелян, а также призеры чемпионатов Европы Александра Степанова и Иван Букин.

Травмы не позволят принять им участие в прокатах в московском «Мегаспорте». Спортсмены даже не приехали на контрольный сбор в Новогорск.

Выступления других фигуристов сборной России должны состоятся 12 и 13 сентября.