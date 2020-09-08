Форвард московского «Спартака» Александр Кокорин работает в общей группе перед дерби с московским ЦСКА. Как сообщает официальный сайт «Спартака», Кокорин тренируется без каких-либо ограничений.

Также в общей группе работает и нападающий Эсекиэль Понсе, у которого была незначительная травма. Ожидается, что в ближайшее время к команде Доменико Тедеско присоединятся игроки национальных сборных.

Напомним, 29-летний Кокорин перебрался в «Спартак» в качестве свободного агента, но из-за травмы до сих пор не дебютировал за красно-белых.

Встреча «ЦСКА — «Спартак» пройдет в воскресенье, 13 сентября. Начало матча на «ВЕБ-Арене» в 19.00 по московскому времени.