Бывший защитник «Зенита», разыгрывающий «Локомотива-Кубань» и сборной России Григорий Мотовилов не терял времени зря во время длительной паузы между сезонами. Баскетболист набрал мышечную массу, что позволило чувствовать себя увереннее.

«За лето набрал 11 кг мышечной массы. Карантин провел с пользой, было много времени поработать над собой». — цитирует Мотовилова «Спорт-Экспресс».

По словам Мотовилова, все баскетбольные площадки были закрыты, поэтому он проводил карантин в частном доме, где в подвале оборудовал тренажерный зал. Мотовилов купил штангки, блины и стойки, а также нанял консультировать по видеосвязи тренера, который подсказал правильно распределить нагрузку.

Как отметил Мотовилов, в данный момент он отлично себя чувствует и уже успел заметить разницу в товарищеских игроках и на групповых тренировках.